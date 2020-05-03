السعودية | “التجارة”: أكثر من 72 ألف خدمة إلكترونية قدمت لقطاع الأعمال

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:59 صباحًا, 3 مايو 2020 م المناطق - الرياض تواصل وزارة التجارة تقديم خدماتها لقطاع الأعمال في جميع مناطق المملكة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة “كورونا”.

واستقبلت الوزارة خلال الفترة من 23 مارس حتى الثاني من مايو لهذا العام 62،434 استفساراً وبلاغاً عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، كما تم تنفيذ 72,992 خدمة إلكترونية من خلال الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية e.mci.gov.sa.

وشملت أبرز الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال خلال هذه الفترة قرارات الشركاء، وتحويل مؤسسة إلى شركة، وتعديل النشاط التجاري، وتعديل وتجديد السجل التجاري، وحجز اسم تجاري، بالإضافة للخدمات الإلكترونية الأخرى.

وتؤكد وزارة التجارة استمرارية تقديم خدماتها لقطاع الأعمال وإنهاء تعاملاته، ومتابعة حاجاته بشكل مباشر من خلال مركز قطاع الأعمال.

وتدعو الوزارة عملاءها في قطاع الأعمال للتواصل معها عبر مركز اتصال قطاع الأعمال على الرقم الموحد (920000667).

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