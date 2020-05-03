شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «صحة المدينة» تستقبل أول متعافٍ للتبرع ببلازما الدم والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، أمس، أول متبرع متعافٍ من فيروس كورونا المستجد وذلك للتبرع ببلازما الدم، وللمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من قبل وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت، أنها تجري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا، وانطلقت الدراسة في كل من مستشفيات الملك فيصل التخصصي والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود والأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض وأحد بالمدينة المنورة والنور بمكة المكرمة والدمام المركزي والقطيف المركزي.

ويعمل في الدراسة فريق من الأطباء والصيادلة والباحثين وتهدف إلى تقييم أربع بروتوكولات علاجية تشمل عقارات Hydroxychloroquine، Lopinavir/Ritonavir ،Remedisivir ، Interferon .