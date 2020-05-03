شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 15 ألف زيارة رقابية وإتلاف 25 طن أغذية والان نبدء بالتفاصيل

أوضح أمين الأحساء م. عادل الملحم أن التقرير الإحصائي لخطط وجهود ومتابعات الأمانة التي نفذت في الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم بيّن تنفيذ 15 ألف زيارة ميدانية رقابية، لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية للمنشآت الغذائية، وتم إغلاق منشأتين لمخالفات متعلقة بالصحة العامة.

وأضاف الملحم أنه تم توجيه 46 إنذارًا لحالات ازدحام في الأسواق المركزية، وتحرير 135 مخالفة للاحترازات الصحية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، ورصد 282 مخالفة لمزاولة أنشطة غير مستثناة و276 من المخالفات الأخرى لمزاولة أنشطة خلال ساعات منع التجول، وتمت مصادرة وإتلاف 25666 كيلو جرام أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تطهير وتعقيم 16326 آلية ومعدة وحاوية نظافة، و3182 موقعًا، وتنفيذ 1141 جولة للمتابعة والرقابة الصحية.

وأشار م. الملحم إلى أنه تم رفع 67598 طن نفايات، وإزالة 13498 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر، بينما سجلت مذبوحات مسالخ الأمانة من الأنعام 7672 ذبيحة، بالإضافة إلى 1081 إعدامًا جزئيًا، و10 إعدامات كلية للذبائح.

وأكد م. الملحم على أن خطط وبرامج الأمانة الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، تضمنت تنفيذ برامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء، إضافة إلى غسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم وخطط رش المبيدات الحشرية، وتعقيم واجهات المنازل في الأحياء غير المخدومة بالصرف الصحي بصفة مستمرة، ويكون ذلك على نطاق أوسع وبمجال أشمل أثناء فترة منع التجول، بالإضافة إلى الجهود المتواصلة للرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية، والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن.