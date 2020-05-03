شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة رمضان جديدة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

10 سنوات من الغربة للدراسة والتحصيل العلمي، ولكن في هذا العام الأمر مختلف كليا.. كانت فرحتها فرحتين بحصولها على درجة الدكتوراة وقدوم مولودتها الأولى لتحل عليها ضيفة غالية أنارت حياتها في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم مع أزمة كورونا ، إنها المبتعثة د. علياء مليباري والمتخصصة في بناء وتصميم البرامج القيادية والمضادة للتطرف في أمريكا.

وقالت «مليباري» لـ ”الخليج 365”: تمر تجربة رمضان هذا العام في غربتي الممتدة لعشرة أعوام بشكل مختلف تماما، فقد رزقني الله بمولودتي الأولى وخلال فترة تعتبر صعبة جدا مع أزمة كورونا وربما هذا جعل شعوري بأنه أجمل رمضان بالرغم من طول مدة النهار والصيام، وذلك لقربي من طفلتي ورعايتها والاهتمام بأمور جديدة علي، وبحكم عملي في أمريكا وتحوله لعمل من المنزل فأقضي ساعات النهار في إتمام مهامي، كذلك أحب أن تعيش عائلتي بأجواء رمضانية في الغربة، وبجانب الزينة أقوم على إعداد بعض الأكلات الشعبية والسوبيا والفول المبخر وغيرها من الأكلات الشعبية.

وأضافت «مليباري»: «اعتدنا في كل عام على إعداد إفطار جماعي وموائد رمضانية لأعوام ودعوة الجميع وحتى غير المسلمين الذين اعتادوا مشاركتنا والصيام في بعض الأيام لإظهار دعمهم، وفي هذا العام افتقدنا ذلك، إضافة إلى فقد جمعات الأهل في المملكة، ورغم كل ذلك نظل متفائلين بشهر الخير والرحمة، وأن الغمة ستنجلي وكمغتربة فخورة بكل ما وفره ملكنا وحكومتنا لنا وحرصهم علينا، وأسأل الله أن يمن علينا برفع البلاء».