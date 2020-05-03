شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 عينة بالمرحلة الثانية للمسح الميداني في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت الأسبوع الماضي في القطيف، المرحلة الثانية من المسح الميداني الشامل، مستهدفة سحب 1000 عينة من كافة الأحياء بالمحافظة.

آلية مختلفة

وأوضحت مصادر أن آلية المسح بالمرحلة الثانية تختلف عن سابقتها بأنها تستهدف جميع المنازل بدون استثناء بواقع شخص من العائلة، فيما المرحلة السابقة كانت تستهدف المنازل المجاورة للحالات الإيجابية المكتشفة، بحيث تحتسب بنحو 10 منازل من جميع الاتجاهات «الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب».

جاهزية الفرق

وذكرت المصادر أن المسح الميداني الشامل سيركز على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض مثل درجات الحرارة أو السعال، والمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن، مضيفة إن الفرق الطبية جاهزة للبدء في المسح بمجرد الحصول على الموافقة من الجهات المختصة، متوقعة الانتهاء من جميع عمليات المسح الميداني في غضون 5- 7 أيام تقريبًا.

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جمع البيانات

وأشارت إلى أن الفرق الطبية بانتظار وصول «عيّنات المسح» لبدء العمل بشكل ميداني بعد جمع البيانات المتعلقة بخصوص عدد الأحياء وإجمالي العينات المطلوبة لكل حي، خصوصًا أن هناك بعض الأحياء المكتظة بالسكان يحدد العدد بنحو 50 عينة، والأحياء القليلة يمكن تخفيض العدد ليصل إلى 30- 40 عينة للحي بالكامل.

مسحات جديدة

وأوضحت أن الفريق الطبي العامل في مركز دارين سيقسم لقسمين «ميداني، واستقبال المراجعين»، لافتًا إلى أن المسحات الجديدة ستكون مختلفة عن المسحات الأخرى، فالمسح الميداني بحاجة إلى «مسحة فيروسية»، فيما المسحات الموجودة حاليًا مخصصة «للحالات الإيجابية والمخالطين» وهذه المسحات مختلفة تمامًا عن «المسحات الفيروسية» للبدء في عملية المسح الميداني.