شكرا لقرائتكم خبر عن عودة النشاط في المجمعات وفق ضوابط والان نبدء بالتفاصيل
وشددت أمانة منطقة الباحة على أهمية منع أي نشاط داخل المراكز التجارية لا يحقق التباعد الجسدي مثل «عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، والمصليات وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي»، ومنع حدوث الازدحام، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به وهو 10 م٢ لكل متسوق.
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