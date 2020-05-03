شكرا لقرائتكم خبر عن عودة النشاط في المجمعات وفق ضوابط والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت الأسواق التجارية بمنطقة الباحة المتسوقين، عقب استئناف عملها بناء على الأمر الملكي الكريم برفع منع التجول جزئيا، وسط التقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء التنقلات بين المحلات داخل الأسواق، وذلك حفاظا على سلامة الجميع من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والتقيد بأوقات التسوق من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الـ 5 مساء. وشددت أمانة منطقة الباحة على أهمية منع أي نشاط داخل المراكز التجارية لا يحقق التباعد الجسدي مثل «عيادات التجميل، صالونات الحلاقة، النوادي الرياضية والصحية، المراكز الترفيهية، وصالونات التجميل والمطاعم والمقاهي، والمصليات وغيرها من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الاجتماعي»، ومنع حدوث الازدحام، وإلزام أصحاب المجمعات بوضع معقمات، والتأكيد على أصحاب المحلات والمجمعات للالتزام بالحد المسموح به وهو 10 م٢ لكل متسوق.

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