شكرا لقرائتكم خبر عن أداء الصلاة بالأقنعة الواقية والان نبدء بالتفاصيل

مع تفشي مرض فيروس كورونا المستجد في دلهي بالهند، توجه رجال مسلمون يرتدون أقنعة واقية لأداء صلاة الجمعة، أمس الأول، في شهر رمضان المبارك داخل مسجد في أحد الأحياء القديمة.

وعلى الرغم من انتشار الفيروس بصورة مكثفة في العالم وفي الدول الإسلامية أيضًا، إلا أن العديد من المظاهر التي تزيد الأواصر بين العائلات لا يزال المسلمون يحرصون عليها، ولكن في منازلهم.

ويترقب المسلمون حول العالم نهاية الفيروس لبدء ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يحرصون عليها في الشهر المبارك، ومن بينها التزاور وأداء صلاة التراويح في جماعة.