شكرا لقرائتكم خبر عن «الهريس» حاضر على مائدة الإفطار والان نبدء بالتفاصيل
ويوضع على النار لفترة طويلة من الوقت حتى يكون متماسكا وجاهزا، ويكون ذلك على فترتين، ومن ثم يرفع منها ويترك بعضا من الوقت، حتى يأتي دور ما نسميه «الضراب أو الهرس» لذلك سمي بالهريس، حيث نقوم بضرب وخلط الهريس جيدا بعضا من الوقت مثلا 30 دقيقة أو أكثر قليلا باليد، وقد استغنى البعض عن ذلك فحلت الآلة محل اليد، حتى يتماسك الهريس ويكون عندها قد انتهى وأصبح جاهزا للأكل بعد وضع قليل من السمن أو الزبدة عليه. ويؤكل أثناء الفطور وكذلك يكون وجبة للسحور وكثيرا ما يكون ذلك في المنازل لقيمته الغذائية العالية.
ولفت آل خميس إلى أن الهريس يعتبر من الوجبات المليئة بالفائدة والقيمة الغذائية، حيث يحتوي على الألياف والبروتينات، لذلك أهميته تفوق الكثير من الأطباق على موائد الإفطار.
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