شكرا لقرائتكم خبر عن عائدون من الخارج: دعم لا محدود تقدمه المملكة لأبنائها والان نبدء بالتفاصيل

استقبل مطار الملك فهد الدولي بالدمام، أول أمس، رحلتين على الخطوط السعودية ، إحداهما قادمة من مانيلا تحمل ٢٤٩ راكبا، جميعهم كوادر طبية من الجنسية الفلبينية، والأخرى قادمة من دبي تحمل ٢٤١ مواطنا.

إجازة اعتيادية

وأكد مصدر في وزارة الصحة: أن الرحلة القادمة من مانيلا هي لكوادر صحية بمختلف التخصصات، كانوا في إجازة اعتيادية وحالت الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد دون عودتهم في الموعد المحدد، وهم يعملون في مستشفيات مختلفة بعضهم تابع للوزارة وآخرون لمستشفيات قطاعات حكومية أخرى ومستشفيات خاصة.

هدايا وترحيب

واستقبلت الجهات المختصة بالمطار، الركاب، بالهدايا وعبارات الترحيب، ثم توجيههم إلى كونتر التعقيم وتزويدهم بالكمامات والقفازات، بعد ذلك قياس درجة الحرارة لجميع المسافرين بواسطة الكاميرات الحرارية التي وضعتها وزارة الصحة، إضافة إلى تسجيل أسماء المسافرين وعناوينهم، ثم انهاء إجراءات دخولهم من قبل الجوازات. إضافة إلى توفير ٢٠ حافلة لنقل الركاب و٦ حافلات مفرغة المقاعد لنقل الحقائب و٣ حافلات صغيرة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة تابعة جميعها لوزارة التعليم، إضافة إلى وجود حافلات احتياطية لاستخدامها في حال الحاجة إليها.

محاجر صحية

ووزع المسؤولون الركاب على الحافلات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، ونقلهم إلى المحاجر الصحية للاطمئنان على صحتهم، إضافة إلى وجود طاقم طبي لتطبيق الإجراءات الوقائية، مع وجود منظمين وعدد من الجهات الأمنية.

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تواصل سريع

وقال المواطن مقرن عوض: إنه مبتعث للدراسة في لندن، وعندما أغلقت مطارات السعودية عاد إلى دبي، وأضاف إن السفارة السعودية قامت بجهود كبيرة، من خلال الرد السريع على المكالمات، وكذلك الخدمات يتم إنجازها في أسرع وقت، مؤكدا أن مشاعره لا توصف، خصوصا لأنه سيقضي ما تبقى من رمضان مع عائلته، مبينا أن المملكة ودول الخليج تبذل جهودا لا يمكن للدول الأخرى القيام بها.

صبر وتفاؤل

وأضاف المواطن عبدالله بن قريعة: إنه كان مبتعثا في بريطانيا وقبل شهر نصف الشهر استقبلتهم السفارة السعودية في دبي، ووفروا لهم سكنا وجميع احتياجاتهم، مضيفا إن هذا ليس غريبا على المملكة، مشيرا إلى أن موظفي السفارة كان يقابلونهم بالصبر والتفاؤل، مبينا أن دول الخليج كافة قدمت الكثير لمواطنيها. وعن شعوره، قال: شعوري صعب أن أصفه، فقد عشت شهرا ونصف الشهر كأنها خمس سنوات، وشوقي للسعودية كأني لم أرها منذ ٢٠ سنة، وشكرا حكومة المملكة على ما تقدمه للمواطنين.

جوازي أخضر

وأشار المواطن عبدالله الدوسري إلى أنه مبتعث للدراسة في بريطانيا، وبعد انتشار الوباء هناك دون أي إجراءات احترازية ولا أمان، أغلقت المطارات، وبين أنهم اتجهوا إلى دبي واستقبلتهم السفارة السعودية ووفرت لهم السكن، وأنه ظل عالقا في دبي ٤٠ يوماً، إلى أن وصل للمملكة.

وأضاف إنه لا توجد دولة تقدم مثل ما قدمته المملكة لمواطنيها، وأن المملكة هي من أثبتت كلمتها واهتمت بمواطنيها، ووفرت لمن هم في الخارج جميع الاحتياجات والرغبات من سكن وغيره، وأجلت مواطنيها إلى أرض الوطن، وقدم شكره لحكومة المملكة وللسفارة السعودية في لندن والإمارات على ما قدموه من خدمات، وبين أنهم سريعون في التواصل والاهتمام بالمواطنين. وأكد أن سعادته لا حدود لها ولا توصف وهو في أرض الوطن، وأضاف قائلاً: «الحمد لله أني سعودي وجوازي أخضر».