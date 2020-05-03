شكرا لقرائتكم خبر عن عادات زمان والان نبدء بالتفاصيل

يُعد مشروب «السوبيا» من أساسيات السفرة الحجازية قديمًا، وأشهر المشروبات الشعبية في رمضان، وهو غني بفوائده العديدة لوجود الشوفان أو الشعير في مكوناته الأساسية، والتي تمد الجسم بالألياف الغذائية.

وشهرته لم تعُد في المنطقة الغربية بل تجاوزت ذلك ليصبح موجودًا في أغلب السُّفر الرمضانية في جميع مدن ومحافظات المملكة، رغم وجود العديد من أنواع العصائر الأخرى، وفي هذا العام اختفى الباعة الذين ينتشرون بالعادة في التجمعات وبعض المواقع على الطرقات بسبب جائحة «كورونا»، في حين بدأ الكثير من الأسر بالبحث عن طرق إعداد مشروب «السوبيا» لإعداده في المنزل بعد ندرة وجوده في الأسواق.