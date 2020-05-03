شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مساعدات المملكة للشعب الفلسطيني لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

يدشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري مساعدات المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني الشقيق لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد19»، اليوم في مقر السفارة، وبحضور مدير الصندوق القومي الفلسطيني الوزير رمزي خوري، والسفير الفلسطيني لدى الأردن عطالله خيري، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن سعود الحزيم. وتبلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، تتضمن 12 بندا من الأجهزة والمستلزمات الطبية تم التعاقد على توريدها من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من أوروبا والصين والبعض الآخر من المملكة العربية السعودية. وتهدف المساعدات لتدعيم إمكانات وزارة الصحة الفلسطينية لحماية الشعب الفلسطيني الشقيق والحد من انتشار فيروس كورونا. وتأتي هذه المساعدات امتدادا لمبادرات الخير والعطاء، وتنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة من هذه الجائحة.

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