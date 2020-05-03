شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين «تفطير الصائمين» بماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية ‏بسفارة خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا، أول أمس، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- لإفطار الصائمين لعام 1441هـ، بمقر ‏الملحقية بكوالالمبور، وجرى أخذ جميع التدابير الاحترازية الوقائية بتوفير ‏جهاز قياس الحرارة، وتوفير الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد ‏الشخصي، خلال مراسم التدشين.‏ وحضر مراسم التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين في ماليزيا محمود قطان، ورئيس الدفاع المدني للولاية الفيدرالية، ‏ورؤساء بعض الجمعيات، والملحق الديني بالسفارة الشيخ عبدالرحمن ‏الربيعان، وعدد من الإعلاميين.‏ وأكد الملحق الديني عبدالرحمن الربيعان أن ‏البرنامج جرى تقسيمه إلى قسمين، الأول: تأمين 1000 سلة غذائية لعدد من الولايات بماليزيا «‏سيلانجور - كوالالمبور - كلنتان - صباح - برليس - قدح»، والثاني: تأمين 20,000 وجبة إفطار صائم لتوزيعها على العاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا.

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