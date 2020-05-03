شكرا لقرائتكم خبر عن 1830 مستفيدا من «دواؤك مسؤوليتنا» والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «دواؤك مسؤوليتنا» التي أطلقها مستشفى القوات المسلحة بجازان بالتعاون مع غرفة جازان ممثلة بلجنة المسؤولية المجتمعية على مدى أربعة أسابيع 1830 مستفيدا ومستفيدة في 337 قرية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة. وتأتي المبادرة ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تبذلها مختلف الجهات لتحييد جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات وتوصيل الأدوية لجميع المرضى في منازلهم بجميع المحافظات للتقليل من توافد المراجعين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حفاظا على صحتهم.

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