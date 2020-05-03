شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 منشأة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 16 منشأة لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا. وأوضح رئيس بلدية العمرة م. عمر المالكي أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل حاليا أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة» التي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة. من جانبها نفذت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة»، بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة. وتمت مصادرة 720 كيلو جراما من الخضار والفواكه، تم إتلاف 160 كيلو جراما منها عبارة عن خضراوات وفواكه فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تسليم 560 كيلو من الخضار والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة، ومصادرة وإتلاف 200 كيس من مشروب السوبيا في المعابدة بمكة.

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