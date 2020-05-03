شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف مشارك في فعاليات «الحوار» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الأمين العام للمركز د. عبدالله الفوزان أن اللقاءات والندوات الحوارية التي أقامها المركز، سواء من خلال مقره الرئيسي في الرياض، أو عبر فروعه، أو مشرفيه في المناطق، تأتي ضمن خططه لتنفيذ فعالياته عن بُعد خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة المجتمع وصحة الجميع.
وأكد أن تلك الفعاليات تنوّعت بين لقاءات وندوات وبرامج تدريبية، إضافة إلى مسابقات حوارية تفاعلية واستطلاعات للرأي العام، نفذت جميعها بالاعتماد على الوسائط التقنية والتكنولوجية الحديثة، التي استثمرها ووظفها المركز في متابعة أعماله وفعالياته منذ اليوم الأول للجائحة.
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