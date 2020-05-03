شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع السلال الرمضانية في عدد من الدول والان نبدء بالتفاصيل

يجري مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العديد من أنشطة توزيع الغذاء على المحتاجين في العديد من الدول.

ووزع المركز، أول أمس 1.050 سلة غذائية رمضانية، تزن 77 طنًا و700 كيلو جرام للنازحين من الخانق ونهم إلى مخيم السويداء بمحافظة مأرب، استفاد منها 454 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية.

وواصل المركز، أول أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية الصومال الشقيقية، حيث جرى توزيع 1.000 سلة غذائية رمضانية تزن 90 طنًا، في مديريتي هدن وداجر بواقع 500 سلة لكل مديرية، استفاد منها 6.000 فرد في المديريتين، وذلك بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

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يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 10.761 سلة غذائية للمحتاجين في الصومال خلال شهر رمضان المبارك.

كما واصل المركز لليوم الثامن على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث جرى توزيع 919 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 5.514 فردًا في مناطق لاهور، وخانيوال، وتوبا تيك سنق، بإقليم البنجاب. وجرى توزيع 500 سلة غذائية تزن 16 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 3.000 فرد، و200 سلة غذائية تزن 6 أطنان في منطقة خانيوال، استفاد منها 1.200 فرد، و219 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة توبا تيك سنق، استفاد منها 1.314 فردًا، ليصل إجمالي السلال الغذائية الموزعة منذ بدء الحملة 8.636 سلة غذائية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.