شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية بالمباني والان نبدء بالتفاصيل

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، قرارا بتطبيق إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها.

ويأتي القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقّر، القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي، بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، وقيام وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق القرار، من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان. وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتم تدريجيا على أربع مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية ذي الحجة من العام الجاري، لتشمل المباني العالية «الأبراج»، المستودعات، المستشفيات، الفنادق، مباني التجمّعات «المساجد- المنشآت الرياضية»، المباني التعليمية، المجمعات التجارية، أبراج الاتصالات، المباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقلّ من 23 مترا، المباني عالية الخطورة.

والمرحلة الثانية تبدأ من نهاية المرحلة الأولى وحتى ذي الحجة 1442، وتطبق خلالها الإجراءات، على مباني التجمّعات «صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح»، مراكز الرعاية الصحية، الشقق الفندقية المفروشة، النُّزل، المباني السكنية ومباني الخدمات الترفيهية.

تبدأ المرحلة الثالثة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية ذي الحجة 1443، وتطبق الإجراءات خلالها على مباني الأعمال «المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد». لتبدأ بعدها المرحلة الرابعة وحتى نهاية ذي الحجة 1444، وتطبق الإجراءات خلالها على جميع أنواع المباني. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق القرار على جميع أنواع المباني المستهدفة في نطاق مدينة الرياض لمدة ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن مدة الضمان 10 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.