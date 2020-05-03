، بالصور.. أغرب القبائل: "أصحاب الأنوف العجيبة" يشوهون جميع النساء.. تعرَّف على السبب ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
ستكمل "الخليج 365" سلسلة تقارير "أغرب القبائل في العالم"، وتتجه إلى شبه القارة الهندية، حيث تعيش قبيلة لها شهرة واسعة في أعمال الفلاحة والزراعة. والعجيب أنهم لا يستخدمون أدوات الزراعة، لكنهم ينتجون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية!
توارثت القبيلة المقصودة التاريخ والتقاليد، ونقلتها شفويًّا من جيل إلى جيل.
إنهم شعب الأباتاني في شمال شرق الهند، وتحديدًا في وادي الزيرو. وأغرب عادات هذه القبيلة تأتي من نسائها؛ فمنذ العصور القديمة يتميزن بأنوفهن غريبة الشكل، المسدودة بأقراط كبيرة الحجم، التي لا مثيل لها في العالم.
ويبلغ عدد سكان شعب الأباتاني نحو 60 ألفًا، وعُرف عنهم شيء غريب، هو وضع أقراط الأنوف، وعلى جميع نساء القرية ارتداء هذه الأقراط الغريبة لتشويه جمالهن.
ويرجع السبب الرئيسي وراء القيام بهذا العمل إلى حماية نساء القرية من الاختطاف؛ إذ كانت نساء شعب الأباتاني يتميزن بجمال مبهر؛ وكانوا يتعرضون لهجوم من القبائل المجاورة لخطفهن؛ فأمرهن زعيم القبيلة بتشويه أنفسهن؛ فابتكرن حيلة الأقراط الكبيرة البشعة، ووشمن وجوههن بخط أفقي من الجبهة إلى طرف الأنف، ووضعن خمسة خطوط أخرى على ذقونهن. ومع مرور الزمن استمرت هذه العادة، وتحولت إلى تقليد جمالي، تقوم به نساء القبيلة لإرضاء أزواجهن، وإبراز جمالهن!
بالصور.. أغرب القبائل: "أصحاب الأنوف العجيبة" يشوهون جميع النساء.. تعرَّف على السببخالد خليل الخليج 365 2020-05-03
ستكمل "الخليج 365" سلسلة تقارير "أغرب القبائل في العالم"، وتتجه إلى شبه القارة الهندية، حيث تعيش قبيلة لها شهرة واسعة في أعمال الفلاحة والزراعة. والعجيب أنهم لا يستخدمون أدوات الزراعة، لكنهم ينتجون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية!
توارثت القبيلة المقصودة التاريخ والتقاليد، ونقلتها شفويًّا من جيل إلى جيل.
إنهم شعب الأباتاني في شمال شرق الهند، وتحديدًا في وادي الزيرو. وأغرب عادات هذه القبيلة تأتي من نسائها؛ فمنذ العصور القديمة يتميزن بأنوفهن غريبة الشكل، المسدودة بأقراط كبيرة الحجم، التي لا مثيل لها في العالم.
ويبلغ عدد سكان شعب الأباتاني نحو 60 ألفًا، وعُرف عنهم شيء غريب، هو وضع أقراط الأنوف، وعلى جميع نساء القرية ارتداء هذه الأقراط الغريبة لتشويه جمالهن.
ويرجع السبب الرئيسي وراء القيام بهذا العمل إلى حماية نساء القرية من الاختطاف؛ إذ كانت نساء شعب الأباتاني يتميزن بجمال مبهر؛ وكانوا يتعرضون لهجوم من القبائل المجاورة لخطفهن؛ فأمرهن زعيم القبيلة بتشويه أنفسهن؛ فابتكرن حيلة الأقراط الكبيرة البشعة، ووشمن وجوههن بخط أفقي من الجبهة إلى طرف الأنف، ووضعن خمسة خطوط أخرى على ذقونهن. ومع مرور الزمن استمرت هذه العادة، وتحولت إلى تقليد جمالي، تقوم به نساء القبيلة لإرضاء أزواجهن، وإبراز جمالهن!
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
01:16 AM
يعيشون في شمال شرق الهند وينتجون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية
ستكمل "الخليج 365" سلسلة تقارير "أغرب القبائل في العالم"، وتتجه إلى شبه القارة الهندية، حيث تعيش قبيلة لها شهرة واسعة في أعمال الفلاحة والزراعة. والعجيب أنهم لا يستخدمون أدوات الزراعة، لكنهم ينتجون كميات كبيرة من المنتجات الزراعية!
توارثت القبيلة المقصودة التاريخ والتقاليد، ونقلتها شفويًّا من جيل إلى جيل.
إنهم شعب الأباتاني في شمال شرق الهند، وتحديدًا في وادي الزيرو. وأغرب عادات هذه القبيلة تأتي من نسائها؛ فمنذ العصور القديمة يتميزن بأنوفهن غريبة الشكل، المسدودة بأقراط كبيرة الحجم، التي لا مثيل لها في العالم.
ويبلغ عدد سكان شعب الأباتاني نحو 60 ألفًا، وعُرف عنهم شيء غريب، هو وضع أقراط الأنوف، وعلى جميع نساء القرية ارتداء هذه الأقراط الغريبة لتشويه جمالهن.
ويرجع السبب الرئيسي وراء القيام بهذا العمل إلى حماية نساء القرية من الاختطاف؛ إذ كانت نساء شعب الأباتاني يتميزن بجمال مبهر؛ وكانوا يتعرضون لهجوم من القبائل المجاورة لخطفهن؛ فأمرهن زعيم القبيلة بتشويه أنفسهن؛ فابتكرن حيلة الأقراط الكبيرة البشعة، ووشمن وجوههن بخط أفقي من الجبهة إلى طرف الأنف، ووضعن خمسة خطوط أخرى على ذقونهن. ومع مرور الزمن استمرت هذه العادة، وتحولت إلى تقليد جمالي، تقوم به نساء القبيلة لإرضاء أزواجهن، وإبراز جمالهن!
، بالصور.. أغرب القبائل: "أصحاب الأنوف العجيبة" يشوهون جميع النساء.. تعرَّف على السبب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. أغرب القبائل: "أصحاب الأنوف العجيبة" يشوهون جميع النساء.. تعرَّف على السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.