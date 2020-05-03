محمد بن مسعود - الدمام - بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة. شرطة تبوك : القبض على مواطن بث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بـ"كورونا" بمحافظة أملج وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-03 صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة. 03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 02:39 AM Advertisements اخر تعديل 03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441 02:55 AM بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبّان، بأنه إشارة إلى المقطع الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يبث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بفيروس "كورونا" بمحافظة أملج، وانتقال العدوى لعدد كبير من الأشخاص المخالطين، وانتشار الفيروس في المرافق والمجمعات التجارية، بغرض الإرجاف ونشر الهلع بين أهالي المحافظة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل من الله - من تحديد هويته والقبض عليه وهو ( مواطن بالعقد الرابع من العمر )، وجرى استكمال الإجراءات بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة. ، شرطة تبوك : القبض على مواطن بث شائعة ومعلومات مغلوطة عن إصابة حالة بـ"كورونا" بمحافظة أملج ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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