شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..استقبال أول متعافي من كورونا للتبرع ببلازما الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): استقبلت صحة المدينة المنورة، أول متبرع متعافي من استقبلت صحة المدينة المنورة، أول متبرع متعافي من فيروس كورونا المستجد للتبرع ببلازما الدم. ويأتي ذلك للمشاركة في الدراسة البحثية المعتمدة من وزارة الصحة لعلاج الحالات الحرجة من المصابين بالفيروس. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد أن أخذ بلازما الدم من الحالات المتعافية من فيروس كورونا الجديد لا يؤثر على مناعتهم. Advertisements https://www.slaati.com/2020/4/24/p1639278.html https://www.slaati.com/2020/4/28/p1642381.html

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