شكرا لمتابعة خبر عن الأحمري يوضح تفاصيل الـ 40% التي لم تُنشر في حديثه مع الأمير بندر بن سلطان (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث عضوان الأحمري عن تفاصيل الـ 40% التي لم تُنشر في حديثه مع سمو الأمير بندر بن سلطان. تحدث عضوان الأحمري عن تفاصيل الـ 40% التي لم تُنشر في حديثه مع سمو الأمير بندر بن سلطان. وقال " الأحمري" خلال حواره في برنامج " الليوان ":" لا أستطيع الحديث عن تفاصيل ال40% لأنها قد تسبب حساسية بين الدول "، مبينا:" الحوار أخذ مني 4 أشهر حتي وصلت له وهناك أسماء وأحداث وتفاصيل في الحوار حصلت قد تغضب الدول ". ولفت الأحمري:" لازم يكون عندي المحاذير التي أراها مناسبة "، مبينا أن الحوار يوجد به معلومات حساسة ولذلك وازنت الأمور لأن لها خلفيات جميلة "، موضحا أن نشر جزء من الحوار أغضب السوريين واللبنانيين ".

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