شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو| الأحمري: من لا يتراقص على الخطوط الحمراء ليس صحفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الإعلامي عضوان الأحمري على أن الصحفي هو من يستطيع التراقص على الخطوط الحمراء، موضحًا أن من لا يقدر على ذلك ليس صحفيًا.
وأوضح "الأحمري" خلال استضافته في برنامج "الليوان" أنه لا يوجد خطوط حمراء في أندبندت عربية.
ولفت إلى أن جميع الدول لديها خطوط حمراء تمس المجتمع لا يفضل الحديث فيها، قائلًا إن هناك مواضيع جدلية في المملكة لا يمكن نشرها إلا بعد سنوات من إثارتها مثل أصل النقاب وأنه يهودي .
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