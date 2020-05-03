بالفيديو.. بندر الفالح: «هناك عقوبة تنتظر أصحاب الحيوانات المفترسة»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد بندر الفالح؛ المتحدث الرسمي بالهيئة أكد بندر الفالح؛ المتحدث الرسمي بالهيئة السعودية للحياة الفطرية، اليوم السبت، على أن أغلب المقاطع التي تُنشر مع "الحيوانات المفترسة" ممارسات غير نظامية. ولفت" الفالح" إلى أن الهيئة تقوم بملاحقة أصحاب هذه الممارسات منذ فترة كبير؛ لتطبيق الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن هذه ممارسات تعتبر غير نظامية لتربية كائنات أغلبها غير محلية تم استيرادها بطريقة تتنافى مع الأنظمة . Advertisements

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