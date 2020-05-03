بالفيديو.. «القرني» يروي قصة تعاونه مع محمد عبده

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تحدث الشيخ الداعية عائض القرني عن قصة تعاونه مع فنان العرب محمد عبده بشأن قصيدة " لا إله إلا الله ". تحدث الشيخ الداعية عائض القرني عن قصة تعاونه مع فنان العرب محمد عبده بشأن قصيدة " لا إله إلا الله ". وقال القرني خلال حواره في برنامج " السيدة ستون ":" محمد عبده يوصل بصوتي للآخرين وأجاد في أداء القصيدة "، لافتا:" تعرضت لهحوم شرس بسبب القصيدة ". Advertisements وأبان القرني:" محمد عبده مسلم وموحد بالله وش المانع "، مشيرا:" عند الانفتاح علي الأطياف تجد بعض الناس تتخذ موقف عدائي ". وأكد القرني:" صار عندي مناعة ضد المدح والسب وتعرضت لهجوم وانتقاد لاذع "، متابعا:" سبح بحمد ربك وكن من الساحدين وأحمد ربك فالتسبيح علاج ".

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