شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصص أسطوانات وأعمدة الروضة الشريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):يوجد في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة 6 أسطوانات أو أعمدة، أقيمت مكان السواري التي كانت في عهد النبي ﷺ من جذوع النخل؛ ويتساءل الكثير منا عن القصص التي تدور حولهم.
ومن جانبه قال الباحث في تاريخ المسجد النبوي فايز الفايز أن الأسطوانات الست منها ثلاث مجاورة لبعضها، ملاصقة للشبك، وهي:
1- أسطوانة السرير، وكان يوضع فيها سرير النبي ﷺ إذا أراد الاعتكاف بالمسجد.
2- أسطوانة الحرس، وتُسمى أيضا أسطوانة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يجلس فيها الذين كانوا يحرسون النبي ﷺ في هذا الموقع، فلما نزلت آية “والله يعصمك من الناس” قال لهم النبي ﷺ ليس لي بكم حاجة.
3- أسطوانة الوفود التي كان الرسول ﷺ يستقبل عندها الوفود.
أما بقية الأسطوانات فهي:
4- أسطوانة السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي ثالث أسطوانة من جهة المنبر، وهذه الأسطوانة يُتحرى عندها إجابة الدعاء، وتُسمى أيضا أسطوانة القرعة.
5- أسطوانة أبي لبابة، وهي شرق أسطوانة السيدة عائشة، ورُبط فيها أبو لبابة وثمامة بن أثال رضي الله عنهما، وتسمى أيضاً أسطوانة التوبة.
6- الأسطوانة المخلقة، وهي بجوار المحراب النبوي الشريف، وفي مكانها موقع مصلى النبي ﷺ، وفيها موقع جذع النخلة التي كان يتكئ عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. قصص أسطوانات وأعمدة الروضة الشريفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.