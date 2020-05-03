شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سبب عدم تأثر الأمن الغذائي في المملكة بأزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حافظت السلطات في المملكة على الأمن الغذائي خلال أزمة كورونا، ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني مته معظم دول العالم من نقص السلع التموينية والغذائية.

وخصصت لجنة بالأمن الغذائي أقرها مجلس الوزراء في مايو 2018 يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة، حيث أن 3 آلاف مصنع عملت بكل طاقتها خلال الأزمة 25 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل والأبقار

وتضمنت أيضا: مشاريع الدواجن والطيور تنتج 3.5 مليون طير و15 مليون بيضة، 7.5 مليون لتر من الحليب يوميا، 180 ألف طن من الخضروات المحلية شهريا.

وأنتجت المؤسسة العامة للحبوب كل أنواع المخبوزات، وبلغت طاقتها التخزينية أكثر من 3.3 مليون طن قمح 270 ألف كيس دقيق يوميا، والمخزون في مستودعات الدقذق يبلغ 1.8 مليون كيس.