شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق سوق السمبوسة في رمضان لمنع تفشي العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

غاب " سوق السمبوسة " الشهير بمنطقة عسير عن أجواء شهر رمضان بعدما تم افتتاحه قبل أكثر من 15 عاماً في حي المشهد شمال مدينة أبها بمساحة تبلغ نحو 10 آلاف متر.

ويتواجد سكان عسير في " سوق السمبوسة " لقضاء جميع احتياجاتهم الرمضانية من مأكولات ولوازم منزلية، إلى أن أصبح مكاناً للقاء الأهالي والأصدقاء للتسوق معاً أو التجول في أنحاء السوق.

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وتبين أن أبواب " سوق السمبوسة " هذا العام أغلقت بسبب كورونا، واستبدل بسوق للخضراوات والفواكه.

و كانت 200 بسطة مرخصة من أمانة منطقة عسير في سوق السمبوسة، تزود قرابة 5 آلاف متسوق من الأهالي بكل الاحتياجات الرمضانية، والذي افتتح بمبادرة من أمانة منطقة عسير لتشجيع الأسر المنتجة بتقديم منتجاتها، وكسب قوت يومها من السوق، الذي تشرع أبوابه أمام المتسوقين يومياً لمدة تقارب 3 ساعات.