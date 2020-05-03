شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تدعو المتضررين من الجائحة للاستفادة من الدعم الغذائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المحتاجين والمتضررين من جائحة دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا من المواطنين وغيرهم للاستفادة من الدعم الغذائي. وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاتصال على الرقم"19911" أو تسجيل الطلبات على الرابط التالي: هنا ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة مؤخرا في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الموارد البشرية» تدعو المتضررين من الجائحة للاستفادة من الدعم الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.