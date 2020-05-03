شكرا لمتابعة خبر عن رسالة مؤثرة من طفل بعد انقاذ المملكة له من براثن الحوثي: «أشكر الملك سلمان» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه أحد الأطفال اليمنين رسالة مؤثرة إلى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد انقاذه من بين مخالب مليشيات الحوثي الإرهابية.
وكان الطفل من بين مئات الأطفال اليمنيين الذين تم الزج بهم إلى جبهات القتال، من قبل الحوثيين إلا أنه تمت إعادة تأهيلة في المملكة قبل أن يُعاد إلى أهله سالمًا معافى .
وشكر الطفل خادم الحرمين الشريفين والمملكة على جهودها في إعادته إلى أهله، موجهًا نصيحة إلى أصدقائه بأن يتجنبوا السقوط في فخ الحروب والإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من طفل بعد انقاذ المملكة له من براثن الحوثي: «أشكر الملك سلمان» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.