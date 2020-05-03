شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الماجد» يوضح مدى تأثير زيت الشعر على الغسل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح قاضي الاستئناف، عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، مدى تأثير زيت الشعر على الغسل. أوضح قاضي الاستئناف، عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، مدى تأثير زيت الشعر على الغسل. وقال الماجد خلال حواره في برنامج " يستفتونك " عبر قناة الرسالة:" المطلوب في الغسل إيصال الماء لفروة الرأس وليس غسل الشعر نفسه ". ولفت الماجد:" ولو كان الزيت علي الشعر فلا شيء به، ولكن إذا كان على الفروة فيجب غسل الشعر من أصوله ومنابته وجذوره "، مبينا:" لو زيت الشعر على فروة الرأس ويمنع وصول الماء فلابد من غسله من جذوره ".

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