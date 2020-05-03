شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة عن مشروع «جزيرة المملكة» المزمع إقامته في كورنيش الخبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن مشروع " جزيرة المملكة " والمزمع إقامته في كورنيش الخبر الشمالي بمحافظة الخبر.
وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أنه لم يتم أخذ موافقة الأمانة على هذا المشروع كما لم يتم منح الشركة المذكورة أي تراخيص رسمية لإقامة المشروع
وأكدت أمانة المنطقة الشرقية على دعمها لأي مشروع تنموي سياحي يخدم رؤية المملكة بالطرق الرسمية والصحيحة إلا أنها تستغرب في نفس الوقت الزج بشعارها في الفيديو المتداول دون أخذ الموافقة
الرسمية على ذلك.
وجددت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها للجميع لأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والابتعاد عن أي إشاعات.
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