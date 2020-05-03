شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عائض القرني يكشف موقف مؤثر مع الشيخ علي جابر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف الشيخ عائض القرني عن موقف مؤثر خلال أداء صلاة التراويح منذ سنوات خلف الشيخ علي جابر رحمه الله.
وقال" القرني" في برنامج "ست ستون" إنه استمع إلى الكثير يقرأ بخشية صورة محمد؛ إلا أنه عندما كان يقرأها علي جابر، رفع صوته في أية "إن لا إله إلا الله".
وأضاف: " عندما رفع صوته وأنهى الأيه انفجر كل من يصلي خلفه من البكاء، وتأثرت بشدة في ظل خشوعة والأجواء في الحرم".
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