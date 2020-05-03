حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية الصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران و مرتفعات جازان، عسير والباحة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدة الرؤية الأفقية على شمال و وسط المملكة.