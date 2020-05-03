شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا .. الإطاحة بـ"رامز جلال" من رامز مجنون رسمي وهذا البطل الغامض يسرق الأضواء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سرق أحد الشباب المشاركين في برنامج رامز مجنون رسمي الأضواء من النجم رامز جلال مقدم البرنامج.

وأنقلبت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بسبب الشاب الوسيم الذي يظهر مع رامز في الحلقات ويصرخ إلى جانب زملائه بهدف إثارة الرعب في قلوب الضيوف؛ حيث جذب أنظارهم سريعًا.

وغرد بعض المتابعون قائلون: "حلو ما شاءالله”… “ليه أتابع رامز السامج؟ علشان هذا"، وقالت أخرى: "الشباب كلهم غيرانين منه".

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ونال برنامج رامز مجنون رسمي انتقادات لاذعة من قبل النقاد وكبار الإعلاميين والفنانين بسبب ما يقدمه من أداء يحرض على العنف.