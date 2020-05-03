شكرا لقرائتكم خبر عن داعش في الخليج .. عمليات إرهابية مزلزلة تهز المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر خبير أمني، مقرب من إحدى أجهزة الاستخبارات العربية، من هجوم إرهابي وشيكة لتنظيم "داعش" الإهاربي، على منطقة الخليج.

وكشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم السبت، عن وجود مخطط لدى تنظيم "داعش" لتنفيذ عمليات إرهابية في الخليج.

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وقال "أبو رغيف" في تصريحات إعلامية: "زعيم التنظيم الجديد، أبو إبراهيم القرشي، يفكر بتوسعة عمليات وهجمات التنظيم، ويفكر بنقل بعض العمليات لدول عربية، وتحديدًا دول الخليج".

وأضاف أن "السلطات العراقية تعمل جادة على إنهاء التنظيم في العراق وتتعاون مع المجتمع الدولي لتزويده بكل المعلومات التي تخص التنظيم".

وأشار الخبير الأمني إلى "ضرورة أن تأخذ دول الخليج احتياطاتها خلال الفترة المقبلة لمنع نجاح أي محاولة إرهابية قد يقوم بها التنظيم".