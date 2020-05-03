شكرا لقرائتكم خبر عن آخر إحصائية رسمية لحالات كورونا في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بإعلان الجهات الصحية الرسمية تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا مساء السبت ؛ارتفعت عدد الحالات المسجلة في اليمن من 7 حالات الى 10. والحالات العشر، سبع منها في عدن توفت منها حالتين، اضافة الى اصابتين في تعز، وحالة واحدة شفيت بحضرموت. قد يهمك ايضاً: 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

Advertisements السعودية تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الصلاة في المساجد ابتداء من هذا التاريخ وسجلت اليمن اول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 10 ابريل الماضي لمواطن بمحافظة حضرموت. والاربعاء الماضي (29 ابريل) اعلن عن اصابة خمس حالات في عدن ، فيما تم تسجيل حالتي اصابة جديدة بكورونا بمحافظة تعز ،امس وامس الاول(الجمعة والسبت) لتكون تعز ثالث محافظة يمنية يصلها الوباء.

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