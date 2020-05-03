︎ .هنا مع ( ) نستعرض لكم ملخص كامل للقاء وزير المالية السعودي محمد الجدعان و هي كالتالي : – بعض الإجراءات ستكون مؤلمة لكنها في مصلحة الجميع .. سنخرج من الأزمة أقوياء.

– المالية العامة ستحتاج لضبط أكبر .. المشوار طويل أمامنا. – السعودية واجهت جائحة كورونا من موقف قوة إقتصادية. – المملكة اتخذت اجراءات سريعة لسلامة الإنسان. – آثار كورونا الاقتصادية سوف تظهر على ميزانية الربع الثاني والثالث والرابع. – انخفاض النفط سوف يسبب انخفاض في الإيرادات. – ننظر في مجموعة كبيرة جداً من الخيارات لمواجهة الأزمة. – السعودية دعمت الاقتصاد حتى الآن ١٨٠ مليار ريال بسبب الأزمة. – المملكة لم تواجه مثل هذه الازمة منذ عقود طويلة. – يجب الحد من النفقات وتوجيه جزء منها للرعاية الصحية من الإجراءات والخيارات: مشاريع سيتم تمديدها ونخفف من المصروفات عليها. – مصاريف السفر والانتدابات وخلافها سيتم تقليصها. – الإيرادات النفطية انخفضت إلى النصف لذلك يجب أن نكون حريصين على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. Advertisements – الأزمات تخلق فرص للاستثمارات بسبب خفض الأسعار. – السعودية استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطيات خلال 4 سنوات. – العالم والسعودية لن يعودان كما كانا قبل كورونا. – سوف نقترض إلى حدود 220 مليار ريال خلال هذا العام. – جائحة كورونا لا مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملخص لقاء #وزير_المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.