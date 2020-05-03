وزير المالية: قد نتخذ إجراءات مالية صارمة ومؤلمة.. ويجب تخفيض مصروفات الميزانية

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك، في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتابع بأن المملكة لم تواجه من قبل مثل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الإيرادات شهدت انخفاضاً كبيراً.

وشدد الجدعان على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية. لمشاهدة اللقاء انقر هنا