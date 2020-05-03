إخماد حريق بـ33 محلا تجاريا بتبوك

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك حريقا نشب في 33 محلا تجاريا بالسوق الدولي بمدينة تبوك، حيث تم الإخماد والتبريد للتثبت من عدم وجود بقايا نيران. وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع العمري، أن مركز التحكم والتوجيه في الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك تلقى بلاغاً يفيد باندلاع حريق بموقع السوق الدولي غرب مدينة تبوك، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ بالمعدات والأدوات المهيئة لمثل هذه الحوادث التي تم على إثرها إخماد النيران والسيطرة عليها، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني بعد إخماد ومحاصرة الحريق والسيطرة عليه، تبين لها عدم وجود أي إصابات أو وفيات وكان ذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة، ونتج عن الحادث تضرر 33 محلا تجاريا، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الحريق. وأكد العمري ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق داخل المحلات التجارية.



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