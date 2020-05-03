جمعية رفقاء تطلق مشروع ألتزم وأتعلم

سلّمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «رفقاء» في نجران 443 جهازا لوحيا تعليميا لـ443 أسرة من مستفيدي الجمعية، وذلك ضمن البرامج التثقيفية والتعليمية التي تقدمها الجمعية خلال فترة العمل عن بُعد. وثمّن المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز مسفر القحطاني، دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يحقق راحة ورفاهية المواطن، خلال ما تقدمه الجمعيات الخيرية بشكل خاص. وأضاف القحطاني، بأن الجمعية تحرص ضمن هذه الحملة على إيصالها إلى منازل المستفيدين وهم ملتزمون ببقاىهم في منازلهم، ويشارك في هذه المبادرة أكثر من 20 متطوعا لخدمة الأيتام ورعايتهم.



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