جولات للتوعية بهيئة نجران

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، إلى أن الجولات الميدانية والتوعوية بفرع نجران تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع. وعبر القحطاني عن اعتزازه بالدور الرائد لكافة الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية ، ومن بينها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواجهة وباء كورونا بتوجيهات خادم الحرمين وولي عهده الأمين.
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