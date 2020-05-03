55 من طلاب موهبة يلتحقون بأرقى الجامعات الأمريكية

حصل 55 طالبا وطالبة من طلاب مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، على قبول في عدد من أرقى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، عبر برنامج التميز للقبول في الجامعات الأمريكية المرموقة لعام 2020. وأهلت «موهبة» 70 طالبا وطالبة للقبول في الجامعات الأمريكية المصنفة ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم، بورش تدريب مكثفة بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة، تقدّمَ منهم للقبول في الجامعات الأمريكية 63 طالبا، تم قبول 55 منهم.

توفير بعثات

بلغت نسبة المقبولين من الطلاب الذين قدموا على الجامعات الأمريكية لعام 2020، «87%» من إجمالي الطلاب الذين قاموا بالتقديم، ويسعى فريق برنامج التميز في مؤسسة «موهبة» حاليا، إلى توفير بعثات عن طريق الدولة لمن يرغب من الطلاب المقبولين.

وبلغ عدد القبولات التي حصل عليها طلاب برنامج التميز للقبول في الجامعات الأمريكية المرموقة في 2020، «215» قبولا، بمتوسط نحو 4 قبولات للطالب الواحد في أكثر من جامعة أمريكية مصنفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمية، منها جامعات: «هارفارد، باركلي، كورنيل، بوردو، بوسطن، مينسوتا، ويسكونسن، إلينوي، نيويورك، نورث كارولينا، ريس، ساوث كاليفورنيا».

برنامج التميز

كان من أبرز قبولات عام 2020، حصول الطالب فارس اليوسف على قبول مبكر في جامعة هارفرد، إضافة إلى حصوله على قبول في جامعة كاليفورنيا بيركلي، وحصول الطالب محمد العطاس على قبول في جامعة كورنيل المرموقة، وخضع الطلاب المنتسبون لبرنامج التميز لتدريب متعدد على كتابة السيرة الذاتية، وطريقة تعبئة نماذج القبول، وإعداد ملفات خاصة بالأعمال التطوعية والأنشطة اللامنهجية التي أنجزها الطلاب خلال فترة دراستهم في التعليم العام، خاصة أنها من أبرز اشتراطات القبول بالولايات المتحدة.

ويعدّ برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة برنامجا تدريبيّا متكاملا، لتأهيل وإعداد أفضل الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات الأمريكية المرموقة، ويستمر على مدى سنة واحدة، تبدأ من الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني الثانوي، وحتى حصول الطالب على القبول في الجامعة.

فوائد برنامج التميز

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ورشة تدريب مكثفة لاختبار SAT

مساعدة الطالب على تحقيق الدرجة المطلوبة من الجامعات المرموقة

ورشة متقدمة للتدريب على القيادة وإجراءات التقديم

5 جلسات استشارية فردية

تصميم خطة شاملة لتطوير الجوانب الأكاديمية

مساندة الطالب في التقديم على 3 جامعات مرموقة