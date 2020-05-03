وفاة و6 إصابات في أمطار جازان وتضرر مركبات بعسير

شهدت محافظات جازان الجبلية الداير، وهروب، والعارضة، وفيفاء، والريث، وبلغازي، والحرث هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، لليوم الثاني على التوالي، مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد، ونشاط للرياح الهابطة، وجريان السيول والأودية.

وتسببت سيول الداير في جرف مركبة، ووفاة واحدة و6 إصابات، في وقت قطعت الطرق، واحتجزت المركبات، وسط استنفار تام من الجهات الحكومية والمواطنين، ومباشرة البلدية فتح الطرق، وتنظيف الشوارع.

تشبع رطوبي

أكد الراصد الجوي علي مشهور لـ«دوت الخليج»، أن الأمطار التي هطلت على معظم محافظات جازان عبارة عن امتداد أخدود بارد في طبقات الجو العليا، يصاحبه تشبع رطوبي، والتي أدت إلى حدوث حالة عدم استقرار نتج عنها عواصف رعدية ماطرة، تسبق بنشاط للرياح الهابطة، وتساقط للبرد أحيانا، مشيرا إلى أن نسبة الأمطار بلغت ما بين 15 إلى 40 ملم، كلما كان الاتجاه نحو المرتفعات الجبلية، مضيفا أن الأيام المقبلة ستكون مبشرة بالأمطار، خاصة مع الثلث الأول من مايو الحالي.

انقطاع التيار

تسببت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير، في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض القرى شرق المنطقة إضافة إلى تساقط للصخور والأتربة ببعض الطرق الرئيسية وتضرر مركبات. كما ارتفع منسوب المياه في بعض السدود ومنها سد الفيض وراحة والدافعة بمحافظة الحرجة، فيما استنفرت بعض الجهات الحكومية طاقاتها البشرية والآلية لمواجهة موجة الأمطار ورفع الأضرار عن الطرق وتوعية الأهالي والمقيمين.

تضرر مركبات

قال متحدث الدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبده السيد لـ«دوت الخليج» إن الأمطار تسببت في سقوط جدار فناء منزل بقرية عبالة، وهو مبنى من البلك على بوائك سيارات من الشينكو، وتضرر 3 سيارات، ولم تسجل أي إصابات، وأضاف السيد أن الأمطار التي هطلت على المنطقة شملت مدينة أبها وبللسمر وظهران الجنوب وسراة عبيدة وطريب والحرجة وتنومة.

رياح سطحية

نبهت الأرصاد عبر موقعها الرسمي من أن هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، حائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

طوارئ وصيانة

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أزال فرع وزارة النقل بمنطقة نجران آثار الأمطار والسيول من مختلف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك استمرارا لأعمال فرق الطوارئ والصيانة ودوريات المراقبة على طرق وزارة النقل، وكذلك للتأكد من سلامة الطرق والمنشآت الهيدرولوجية وتماشيا مع الخطة المعتمدة للأمطار والسيول، من جهة أخرى قامت فرق الصيانة بفرع وزارة النقل بإزاحة الكثبان الرملية المتحركة على طريق شرورة/السليل والتي خلفتها موجة الغبار والأمطار.

كمية الأمطار التي هطلت على عسير

أبها خفيفة

بلحمر وبلسمر متوسطة

سراة عبيدة متوسطة

مركز الفرشة متوسطة

الحرجة متوسطة

ظهران الجنوب متوسطة

طريب متوسطة

* تغطية: سلمان آل مقرح، مسعود آل معيض، قاسم الكستبان، عبدالله سهل، عبدالله الغالبي