بحسب تقرير إحصائي صادر عن وزارة الشؤون البلدية، شهدت حركة رؤساء البلديات خلال عام 2019، 48 حالة حركة من بينها 9 حالات تدوير، 14 حالة تكليف مستمر، و12 حالة تمديد، فيما بلغ عدد حالات الإعفاء 13 حالة.
حركة رؤساء البلديات 2019
التكليف المستمر
14
التمديد
12
توزيع حالات إعفاء رؤساء البلديات في 2019
عسير:
2
القصيم:
3
جازان:
6
تبوك:
1
الباحة:
1
كانت هذه تفاصيل خبر تدوير وإعفاء 22 رئيس بلدية خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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