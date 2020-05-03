تدوير وإعفاء 22 رئيس بلدية خلال عام

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إعفاء 13 رئيس بلدية خلال عام 2019، في 5 أمانات مناطق بالمملكة، تصدرتها منطقة جازان بـ6 حالات إعفاء لرؤساء بلديات تشكل نحو 46 % من إجمالي الإعفاءات، بينما شهدت منطقة القصيم 3 حالات، ومنطقة عسير حالتين، فيما سجلت منطقتا تبوك حالة إعفاء واحدة لرئيس بلدية.

بحسب تقرير إحصائي صادر عن وزارة الشؤون البلدية، شهدت حركة رؤساء البلديات خلال عام 2019، 48 حالة حركة من بينها 9 حالات تدوير، 14 حالة تكليف مستمر، و12 حالة تمديد، فيما بلغ عدد حالات الإعفاء 13 حالة.

حركة رؤساء البلديات 2019

التكليف المستمر

14

التمديد

12

توزيع حالات إعفاء رؤساء البلديات في 2019

عسير:

2

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القصيم:

3

جازان:

6

تبوك:

1

الباحة:

1