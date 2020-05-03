755 شركة ومؤسسة عمرة تستفيد من الدعم

أكدت اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أن عدد المستفيدين الحاصلين على التراخيص من وزارة الحج والعمرة بلغ 560 شركة ومؤسسة في قطاع العمرة و195 شركة ومؤسسة في قطاع الحج، تستفيد من دعم المملكة.

ولفتت اللجنة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الحج والعمرة لكل الشركات والمؤسسات، لمواجهة هذه الخسائر التي ترتبت عليها إيقاف العمرة ضمن الإجراءات الاحترازية الكبيرة، التي قامت بها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيمكّن الشركات والمؤسسات من القيام بتنفيذ كل التزاماتها المالية خلال فترة توقف النشاط. كما أشادت بدور مجلس الغرف السعودية في توضيح هذه الخسائر وإيصالها إلى الجهات المعنية، لتخفيف العبء عن قطاع الحج والعمرة، خلال الاستفادة من مبادرات منشآت وبرنامج كفالة وصندوق التنمية الوطني، ستنعكس إيجابا على مساعدة القطاع للقيام بأعماله تجاه الحج والعمرة، وتنفيذ برامج وخطط الحج والعمرة خلال الفترة المقبلة.