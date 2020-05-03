وأوضح رئيس بلدية محافظة النماص المهندس عبدالله دلبوح، أن البلدية مستمرة في تكثيف مراقبة الأراضي الحكومية وضبط المخالفين، واستكمال إزالة المواقع التي تم الإحداث فيها، وذلك بالتنسيق مع لجنة التعديات، وتطبيق التعليمات بحق المحدثين وأصحاب المعدات المخالفة، وإيقاع الغرامات المالية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر استعادة 12 ألف م2 من الأراضي الحكومية بالنماص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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