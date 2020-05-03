استعادة 12 ألف م2 من الأراضي الحكومية بالنماص

أزالت بلدية محافظة النماص عدة إحداثات في مواقع حكومية بمحافظة النماص، بمشاركة لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وتمت استعادة مساحة تقدر بـ12000 متر مربع، بعد تكثيف الجولات الميدانية لمراقبي الأراضي في الأيام الماضية، وبعد رفع تقارير عن وجود إحداثات وتعديات على بعض الأراضي الحكومية، إذ تم حصر البلاغات والشخوص على الإحداثات، والتي كانت -في مجملها- أسوارا حجرية وشبوكا حديدية وعقوما ترابية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة النماص المهندس عبدالله دلبوح، أن البلدية مستمرة في تكثيف مراقبة الأراضي الحكومية وضبط المخالفين، واستكمال إزالة المواقع التي تم الإحداث فيها، وذلك بالتنسيق مع لجنة التعديات، وتطبيق التعليمات بحق المحدثين وأصحاب المعدات المخالفة، وإيقاع الغرامات المالية بحقهم.