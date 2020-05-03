شكرا لقرائتكم خبر عن وصول العائدين من الخرطوم وتونس إلى مطار جدة والان نبدء بالتفاصيل

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رحلتان لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، عبر الخطوط السعودية والقادمة من الخرطوم وتونس، وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارة الخارجية ووزارة السياحة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني. وفور وصول المواطنين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، طبقت التدابير الصحية والوقائية كافة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.

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