شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 124 كيلو.. ضبط عمالة مخالفة تغش العسل والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية في بريدة، أمس، عمالة مخالفة تستغل شقة سكنية كـ" معمل" للغش بتواريخ صلاحية العسل والتلاعب ببياناته التجارية وإعادة تعبئته في علب مختلفة الأحجام.

وأوضحت أنه تم مصادرة 124 كيلو عسل، وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.