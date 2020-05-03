شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف ألف لتر «خمور» في مكة والان نبدء بالتفاصيل
توجهت فرق الرقابة الميدانية في البلدية للموقع المخالف، مدعومة بعمال النظافة والآليات، بإشراف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي ومتابعة رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني ، وتبيّن وجود كميات من الخمر، منها ما هو تحت التصنيع و 1000 لتر جاهزة للترويج.
وجرى ضبط وإتلاف عدد 87 برميل مخصصة لإنتاج الخمور، وتم تسليم الموقع للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية، وتطبيق الأنظمة بحكم الاختصاص.
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