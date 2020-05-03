شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» للمنشآت: الالتزام بالدليل الإرشادي والان نبدء بالتفاصيل
ويحتوي الدليل الإرشادي الذي أصدرته "الهيئة" مؤخراً على عددٍ من الاشتراطات والمتطلبات المتممة والمكملة للأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات السعودية المعتمدة الموجهة لهذه المنشآت إضافة إلى توصيات وزارة الصحة, إذ يشتمل الدليل على متطلبات من المنشأة ومتطلبات التنظيف والتعقيم والأواني والأدوات المستخدمة في تحضير الأغذية والعاملين في المنشآت وأهمية غسلهم الأيدي بالطريقة المثلى.
كما ركز الدليل على شرح وتوضيح إجراءات التعامل والاستجابة لإصابة العاملين بمرض فيروس كورونا، وخطوات عزل الموظفين المرضى.
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